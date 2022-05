VVC'68 lijdt duur verlies bij jeugdig Alliance, titelkandidaten boeken monsterzeges

zaterdag 4b+4cIn de vierde klasse C is na de ongenaakbare top drie de strijd om plaats vier, eventueel goed voor nacompetitie, helemaal losgebarsten. VVC’68 verloor van concurrent Alliance met 1-0, terwijl Vrederust en DHV op 3-3 uitkwamen. In 4B rukte SPS op naar plaats drie.

4B

Colijnsplaatse Boys - Stavenisse 5-2.

Smerdiek - SKNWK 0-6 (0-1).

Bij de thuisclub is na het mislopen van de periodetitel het geloof weg: ,,Daar lijkt het inderdaad op”, aldus de ontevreden trainer Marc de Weerd. ,,Hier ben ik niet erg blij mee om het maar netjes uit te drukken. Voor rust ging het gelijk op, maar in de tweede helft liepen we constant achter de feiten aan.”

De Westhoek - SPS 1-3 (0-1). 0-1, 0-2 en 0-3 Arjen de Heer, 1-3.

De in de tweede competitiehelft na langdurig blessureleed teruggekeerde Arjen de Heer toonde zich evenals de afgelopen weken uitermate productief. ,,Natuurlijk is hij erg belangrijk voor ons, maar het is vooral mooi voor hem dat hij terug is. Een mooie uitslag voor ons vandaag, op een directe concurrent voor de derde plaats die waarschijnlijk nacompetitie oplevert”, aldus assistent Justin Quist.

4C

Lepelstraatse Boys - Steenbergen 1-9 (0-4). 1-4: Koen Botermans, Steenbergen: Thijs Zantboer 3, Nathan van Beers 2, Tim den Houting 2, Mike de Hoog en Sam Hartog.

,,Lang geleden dat we dit niveau haalden”, vond de tevreden Steenbergen-trainer Robin Borremans. ,,Vooral ook omdat we het met enkele spelers uit het tweede deden die lieten zien de aansluiting te hebben.”

DVO’60 - MOC’17 0-8 (0-4). 0-1 Wassim Chetbi, 0-2 Gijs Wijnmaalen, 0-3 Tom Sanen, 0-4 Robin Hansler, 0-5 Sanen, 0-6 Joshua Becht, 0-7 Chetbi, 0-8 Milad Najib.

DVO’60, dat in de doordeweekse inhaalwedstrijd Steenbergen maar net zag winnen, had weinig te vertellen tegen MOC’17. ,,Een goede, ouderwetse overwinning, nadat we dit keer wel de kansen afmaakten”, keek trainer Ger Musters van de bezoekers terug.

Welberg - Internos 1-11 (0-6). 0-1 Ramon Krijnen, 0-2 Devin Tholel, 0-3 Jaye Musters, 0-4 Sven van Zwam, 0-5 Eigen doelpunt, 0-6 Musters, 0-7 Marco Mohammadi, 0-8 Musters, 0-9 en 0-10 Van Zwam, 0-11 Danny Poppelaars, 1-11.

,,Een formaliteit vanmiddag. Gewonnen en door naar de volgende”, keek Internos-trainer Paul van Dijk al weer verder.

Alliance - VVC’68 1-0 (0-0). 1-0 Joris van Overveld.

De thuisclub timmert aardig aan de weg in het vormen van een nieuw elftal: ,,Ten opzichte van de seizoenstart hadden we vandaag tien nieuwe namen. Maandag trainden we met het eerste, tweede en de onder 19, van daaruit heb ik een keuzen gemaakt voor vandaag”, vertelde Alliance-trainer Marco Klijs. Die keuze pakte goed uit, gezien de winst. ,,Voor rust lieten we hen nog in leven, na de thee kregen we het lastiger maar hield doelman Maarten Hack ons op de been. Vond ook VVC-trainer Marco Ernest: ,,Die keeper had een geweldige dag. Neemt niet weg dat we tot de 1-0 kort na rust niet thuisgaven. Alle credits voor Alliance, hoewel een punt misschien verdiend was.”

Vrederust - DHV 3-3 (0-2). 0-1 Andonis Benteke, 0-2 Jesper de Rond, 1-2 Dani Gladdines, 2-2 Yannick Broeren, 2-3 Max van de Brink, 3-3 Arjan van de Watering.

DHV-trainer Erik van der Giesen was des duivels na afloop: ,,Dit was de meest warrige en bepalende scheidsrechter die ik ooit gezien heb, de tweede helft duurde ruim een kwartier langer terwijl er nauwelijks blessures geweest waren. Vlak voor rust scoorden we twee keer, we wisten dat zij daarna zouden gaan stormen. Toch leken we de zege alsnog binnen te halen tot het in de 102de minuut nog gelijk werd.” Vrederust-trainer Wil Raats was daar allesbehalve ongelukkig mee: ,,Er was inderdaad veel extra tijd, maar DHV was wel erg vroeg en vaak tijd aan het winnen. Voor rust vond ik dat hun keeper hen recht hield. Daarna schoven we Broeren vanuit de achterhoede door naar zijn eigen positie en kregen we het betere van het spel. De schitterende 3-3, vanop 35 meter in de kruising, was bevrijdend want meer zat er vandaag nooit in.”