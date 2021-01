VVC’68 en Marco Ernest gaan samen verder

Secretaris Thom Heideman is blij met de nieuwe overeenkomst. ,,Door de bijzondere periode waar we in zitten, hebben we onze ambitie om zo snel mogelijk terug te keren naar de derde klasse nog niet kunnen waar maken. We zijn ervan overtuigd dat we met Marco Ernest de juiste trainer in huis hebben om onze gezamenlijke ambitie te realiseren.’’