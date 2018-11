VVC’68 doet goede zaken, hattrick Wessel Deusing

zaterdag 4C ONI pakt periodeti­tel, Internos wint doelpunten­fes­tijn

19:56 Bij menig wedstrijd in de zaterdag vierde klasse C vielen de goals vandaag als rijpe appels. Zo werd Internos, mede dankzij hattrickheld Kjell van Toledo, de triomfator van een knotsgekke wedstrijd in Roosendaal. ‘’We zijn de verdiende winnaars, we hebben Alliance met name in de eerste fase van de wedstrijd overklast’’, aldus Internos-coach Erik Nijssen.