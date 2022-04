Vuurwerkshow opent derby tussen SVC en Noordhoek, keeper van SAB mag zeven keer vissen

Zondag 4CAl voor de wedstrijd ging er heel wat vuurwerk de lucht op het veld van SVC. De derby mondde uit in een simpele zege voor Noordhoek, maar het was wel een ‘burenruzie’ waar het opgekomen publiek van kon genieten.

PCP - DIA 2-1 (1-0) - 1-0 Sofian Meydubi, 1-1 Nick van Oosterhout, 2-1 Souhail Mekkaoui.

PCP-trainer Richard Hoogkamer sprak over billenknijpen en het over de streep trekken van de wedstrijd. ,,Er was veel strijd, maar het resultaat was goed. We staan nu derde", aldus Hoogkamer.

Door allerlei mogelijk verbale bedreigingen vanaf de zijkant richting de spelers en begeleiding van DIA zal de ploeg uit Teteringen een rapport opstellen en dit naar de KNVB sturen. Trainer Erik van Rooij van DIA is stellig. ,,Hier kom ik nooit meer.”

Bij DIA liepen de frustraties hoog op. De mogelijk verbale bedreigingen, die vanaf de kant richting de spelers van DIA kwamen, waren schijnbaar niet mals. Voorzitter Edwin Provoost van DIA, die zelf niet bij de wedstrijd aanwezig was, wil eerst het totaalplaatje zien na overleg met KNVB en PCP. ,,De meldingen die ik ondertussen heb binnengekregen over intimidatie en bedreigingen zijn wel verontrustend", aldus Provoost.

RFC - VCW 1-0 (0-0) - 1-0 Jari Langermans.

,,We hadden overduidelijk de wedstrijd van afgelopen zaterdag nog in de benen. Het was een gezapige wedstrijd, die wij met wat geluk hebben gewonnen. Een gelijkspel zou zeker verdiend zijn geweest voor VCW", zei RFC-trainer Rob Stuy van de Herik.

,,Een gelijkspel was zeker verdiend, maar helaas liet onze keeper Hans Gelens een bal los, waardoor RFC kon scoren. De kansen om de gelijkmaker te scoren waren er. Ten opzichte van vorige week hebben we ons goed hersteld", gaf VCW-trainer Arjan Kwaaitaal aan.

SAB - Dussense Boys 0-7 (0-5) - 0-1 André Segeren, 0-2 0-2 Joeri van Heel, 0-3 A. Segeren, 0-4 Sem Heijmans, 0-5 en 0-6 J. van Heel, 0-7 S. Heijmans.

,,Dit was dramatisch voor ons. De afgekeurde 1-2 van on, was het keerpunt in de wedstrijd. De tegendoelpunten vielen vervolgens snel achter elkaar", treurde SAB-trainer Martijn Malinka.

,,We hebben goed gevoetbald. Behoudens de kansjes van SAB zijn zij niet meer in het spel voorgekomen", zei een tevreden Dussense Boys-trainer André Vos.

Right-oh - WDS’19 3-1 (2-0) - 1-0 Daniek Maas (pen.), 2-0 en 3-0 Ferad Karassahin, 3-1 Abdul Avci.

,,Right-oh was gewoon scherper en fitter dan wij”, concludeerde WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij.

,,Ik ben tevreden. We hebben laten zien dat we weer scherp waren. Jammer dat we voor rust maar twee keer scoren", zei Right-oh trainer Arno Gabriëls.

DEVO - Terheijden 0-5 (0-3). 0-1 Stijn Sibon, 0-2 Jaimy de Koning, 0-3 Jordi Wirken, 0-4 Martin Mertens, 0-5 Jordi Wirken.

,,In het begin kregen we grote kansen waarvan er minimaal twee in hadden gemoeten. Door persoonlijke fouten achterin komen we met 0-2-achter. Het geloof op een goede afloop was vervolgens weg. Dit is jammer, want in het begin van de wedstrijd hadden we ons zelf moeten belonen”, zei DEVO-trainer Ferry Jansen na afloop.

,,Behoudens een paar grote kansen van DEVO in het begin van de wedstrijd hebben wij de wedstrijd gedomineerd. Het was voornamelijk eenrichtingsverkeer richting het DEVO doel. Wij hebben de wedstrijd bepaald”, zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

Raamsdonk - DIOZ 1-2 (0-1). 0-1 Guus Feijns, 1-1 Harm van strien, 1-2 Roland van Hooff.

,,We begonnen slecht aan de wedstrijd. Na een gemiste kans van Raamsdonk werd er bij een treffer afgekeurd. In de tweede helft werden we sterker, maar misten we de kans op 0-2. Door hard te blijven werken hebben we het uiteindelijk goed gedaan”, zei DIOZ-trainer John van Aert.

,,We laten in de eerste helft twee grote kansen liggen. Na de pauze was er veel strijd van beide kanten, waarbij DIOZ de gelukkige winnaar werd”, stelde Raamsdonk-trainer Louis Roovers

SVC - Noordhoek 0-3 (0-1). 0-1 Anton Kouters, 0-2 Robin van Rijswijk, 0-3 Finn van Huuksloot.

Al zeven jaar heeft SVC niet meer gewonnen van Noordhoek. In een seizoen waarin het team uit Standdaardbuiten het prima doet, hoopte het die reeks te doorbreken. Het bleek ijdele hoop. Al na twee minuten keek de thuisploeg tegen een achterstand aan: Anton Kouters kopte raak uit een corner. Daarmee stond meteen de ruststand op het bord.

Het hoogtepunt van de wedstrijd volgde in de tweede helft. Robin van Rijswijk haalde van een meter of 40 uit en zag de bal in de kruising vliegen: 0-2. Het slotstuk was voor Finn van Huuksloot. Hij werd diep gestuurd en faalde niet oog in oog met de keeper: 0-3.