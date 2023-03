Vuurwerk, fakkels en spandoeken: dit was het intense amateurvoetbalweekend

Zaterdag 2G WHS gaat euforisch op teamuitje na winst op directe concurrent MZC’11

Een voetbalgevecht in de middenmoot van de tweede klasse G op zaterdag. WHS won in eigen huis van directe concurrent MZC’11. Door de winst is de weg naar de subtop gevonden en is het gat met MZC’11 verkleind tot drie punten. ,,We speelden een verdienstelijke wedstrijd met veel focus en energie.”