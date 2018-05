Vrouwenbolwerk Smerdiek brokkelt in hoog tempo af

Negental The Gunners kan GSC/ODS niet verrassen

15 mei The Gunners speelde dinsdagavond het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tegen GSC/ODS. De Bredanaars verloren uiteindelijk met 0-3. In de 42ste minuut werd de wedstrijd ruim anderhalve week geleden stilgelegd door hoog oplopende emoties. Een afkoelingsperiode had niet het gewenste effect, waardoor besloten werd de wedstrijd te staken.