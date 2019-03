Vrouwen van Bavel moeten nederlaag slikken, DSE breekt niet door muur van Someren

HOOFDKLASSE B

Nooit Gedacht - Bavel 6-3 (2-1).

,,We toonden veel te weinig beleving en minimale inzet. Pas na een half uur spelen zijn we iets meer van ons af gaan bijten, echter ontbrak de scherpte in elke linie”, aldus Bavel-trainer Mark van Gils.

DSE - Someren 1-3 (0-2).

,,Door blessures missen we veel creativiteit en stootkracht. Someren speelde heel defensief waardoor we er maar zelden doorheen kwamen. Vlak voor tijd viel de 1-2, dan hoop je via scrimmages, corners en vrije trappen nog op een punt. Dat zat er helaas niet in, hoewel een gelijkspel wel een terechte afspiegeling had geweest. De geparkeerde bus van Someren heeft het gehaald’', verklaarde DSE-trainer Peter Baan na afloop.

EERSTE KLASSE D

Bekkerveld - Bavel 2 3-0 (1-0).

,,Een zwakke start deed ons de das om, we liepen continu achter de feiten aan. Op basis van inzet had er wel iets meer ingezeten. We staan nu op de voorlaatste plaats maar de competitie ligt nog helemaal open’', sprak een optimistische Bavel-coach Rens Bogers.