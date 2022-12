Vrouwen DSE pakken punt, maar ‘hebben er twee laten liggen’

,,De eerste helft vingen we de tegenstander op”, legde Kuijpers de tactiek uit. ,,Maar dat betekent dat je in het midden van het veld kort en fel moet verdedigen, dat deden we niet.” Eldenia kreeg daardoor verschillende kansen. Een schot kwam op de paal en DSE-keeper Britney Mouws tikte een kopbal uit de kruising.

,,Omdat we gezien hadden dat Eldenia achterin ook niet zo zeker is, hebben we de tweede helft meer druk naar voren gegeven”, vertelde Kuijpers. ,,Ik moest ze naar voren schreeuwen, maar dat werkte wel.” De tactiek pakte beter uit. DSE speelde meer op de vijandelijke helft. Door een fout in de opbouw waren het echter de bezoekers uit Arnhem die op voorsprong kwamen.

Daardoor liet DSE zich niet uit het veld slaan. ,,We hadden even tijd nodig, maar speelden met meer lef en durf dan in de eerste helft”, zag Kuijpers. Halverwege de tweede helft zette DSE een aanval op vanuit het midden. Via verschillende schijven kwam de bal uiteindelijk bij Evy Bergmans, zij zette DSE weer op gelijke hoogte: 1-1. ,,En daarna hebben we nog wel druk gegeven, maar we zijn niet meer tot uitgespeelde kansen gekomen”, aldus Kuijpers. Daardoor moesten de vrouwen van DSE genoegen nemen met een punt. ,,Eldenia had de eerste helft overwicht, maar al met al heb ik het gevoel dat we twee punten hebben laten liggen.” Volgende week gaat DSE op bezoek bij Wartburgia. De ploeg uit Amsterdam staat op de voorlaatste plaats en heeft zes punten meer dan DSE.