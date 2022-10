Vrouwen DSE boeken overwinning op Ter Leede

DSE ging op bezoek bij Ter Leede. De vrouwen van Ter Leede kennen een rijke geschiedenis met onder meer vier landstitels en drie KNVB-bekers. Bovendien was het in het seizoen 2001/2002 de eerste Nederlandse club die aan een Europees toernooi deelnam.

Vrouwenvoetbal Topklasse

Ter Leede VR1 - DSE VR1 1-3 (1-2). 0-1 Janneke Haast, 0-2 Nidia Bos, 1-2 Ter Leede, 1-3 Marthe van Erk.

DSE kende echter geen angst voor de ploeg uit Sassenheim. ,,We hadden geen moeite met het spel van de tegenstander. Ze speelden de bal veel rond, maar in een veel te laag tempo om het ons moeilijk te maken”, analyseerde DSE-trainer Wil Kuijpers. ,,We speelden wat afwachtend om te kijken hoe de tegenstander stond en om geen ruimte in de rug weg te geven.”

Na ongeveer een half uur kwam DSE op voorsprong via Janneke Haast en even later verdubbelde Nidia Bos de score. ,,We hadden afgesproken dat een verdediger door zou stappen wanneer dat kon en zij werd maar niet aangevallen. Vanaf een meter of 25 schoot ze raak”, zag Kuijpers.

Net voor rust kwam Ter Leede terug in de wedstrijd toen een DSE-speelster een duwfout maakte in de eigen zestien. De penalty die volgde werd binnen geschoten. Halverwege de tweede helft zette Marthe van Erk de 1-3 op het scorebord en was de wedstrijd gespeeld. ,,Het was niet sierlijk, maar wel degelijk”, concludeerde Kuijpers.