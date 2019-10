Vrouwen Bavel en DSE kennen dramatische seizoenstart in hoofdklasse

HOOFDKLASSE B DSE - SC ’t Zand 2-4 (0-3) 0-1 Marte van de Wouw, 0-2 Salina de Kok, 0-3 Van de Wouw, 1-3 Fleur van Schaijk, 1-4 Noortje de Baar, 2-4 Eva Schrauwen. “De wedstrijd was al met de rust gespeeld”, zag DSE-trainer Peter Baan. “Zeker in de eerste helft kregen we geen grip op het spel van ‘t Zand.”

Bavel - Maarssen 1-2 (1-0) 1-0 Manousch Machielsen, 1-1 Maarssen, 1-2 Maarssen.

Bavel kon niet ongelukkig zijn met de voorsprong in de eerste helft. “Onze keepster Ivanka Puik hield ons in de tweede helft nog lang op de been en we kregen ook nog een paar goede kansen op 2-0", aldus Van Gils. Door dom balverlies geven we eigenlijk twee goals weg. Maar gezien het wedstrijdbeeld is er weinig af te dingen op de nederlaag.”