Vrouwen Bavel boeken ruime zege, DSE klopt Baronie

vrouwenvoetbalBavel won in hoofdklasse B. OVV'67 won en Baronie verloor in 1D dik van DSE.

Hoofdklasse B

Gelre - Bavel 1-4 (1-1)

Bavel was in de eerste helft erg slordig en na tien minuten stond Bavel met 1-0 achter. In de loop van de eerste helft kwam Bavel terug en Pleun van Ginneken scoorde voor rust de gelijkmaker. Na rust kreeg Gelre een paar grote kansen, maar Bavel kon de wedstrijd kantelen. Een kwartier voor tijd scoorde Anneletta Tielrooy de 1-2 en binnen zes minuten liep de stand verder uit.

Eerste klasse A

RVHH - Smerdiek 6-1 (3-0)

Het spel ging in de eerste vijftien minuten gelijk op, totdat de thuisploeg een strafschop kreeg. RVHH kreeg meer de overhand en maakte nog twee doelpunten. Na rust begon Smerdiek sterk, maar doordat ze met negen man door moesten door blessures kon RVHH verder uitlopen. Joëlle Ots benutte nog een strafschop en maakte de 5-1.

Eerste klasse D

OVV'67 - Eldenia 5-0 (3-0)

De thuisploeg had vanaf het begin veel kansen en het eerste doelpunt werd snel gemaakt door Janneke Lievaart. In de 15de minuut scoorde zij ook de 2-0. Na rust bleef OVV'67 druk zetten en dat resulteerde in de 55ste minuut op de 4-0 van Lara van Meer. In de 65ste minuut scoorde Lara van Meer haar tweede doelpunt en toen was de wedstrijd gespeeld.

Baronie - DSE 1-7 (0-1)

De thuisploeg begon goed tegen DSE, dat bovenaan in de eerste klasse A staat. Baronie had enkele kansen, maar kwam in de eerste helft op achterstand. Na rust bleef Baronie goed voetballen, maar DSE ging meer druk zetten en liep verder uit. De thuisploeg kreeg nog een penalty en deze werd benut door Emma van de Watering.

Someren - Schijf 2-0 (0-0)

Schijf had in de eerste helft controle over de wedstrijd en Someren kon daar niet doorheen komen. Na rust kantelde dit. In de 70ste minuut viel de 1-0 en snel daarna de 2-0.

Tweede klasse F

BSC - Viola 6-0 (1-0)

De thuisploeg had in de eerst helft veel kansen, maar deze werden niet benut. Na rust had BSC de overhand en liep de stand verder uit.

SEP - Vivoo 2-1 (1-1)

Na een halfuur voetballen kwam SEP op voorsprong, maar voor rust scoorde Greetje Bogers de gelijkmaker. Na rust ging het spel gelijk op, maar SEP kreeg in de 88ste minuut nog een strafschop.