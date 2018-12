Vrienden Van Poelje en Uithof tegenover elkaar in bekerduel: ‘Zijn elkaar altijd blijven volgen’

Nee, samen naar de wedstrijd rijden is er niet bij. Het had gekund. Zowel Van Poelje als Uithof woont in Breda en ze zijn verslingerd aan de stad. Beiden keerden ze er terug na een buitenlands avontuur. Van Poelje na een verblijf in Qatar, zijn tijd in de woestijn. Uithof is pas ruim een jaar terug, na dienstverbanden in het Amerikaanse en Chinese voetbal. De onderlinge vriendschap dateert van veel langer geleden.