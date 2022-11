Vrienden tegenover elkaar in Oosterhoutse derby: ‘Na de wedstrijd weer samen de kantine in’

Vierde klasse D Raamsdonk dankzij bizarre slotfase langs Dussense Boys: ‘Op basis van karakter gewonnen’

Met maar liefst 9 doelpunten was het treffen tussen Dussense Boys en Raamsdonk voor de neutrale toeschouwer een spektakelstuk. Degene met een rood-wit hart zullen daar anders over denken, want zij zagen hun team een 3-1-voorsprong verspelen om uiteindelijk met 4-5 te verliezen van Raamsdonk. De scheidsrechter was bij sommige spelers van Dussen de gebeten hond, maar zij moeten vooral naar hun eigen prestaties blijven kijken.

