‘Vreugdetranen’ bij kampioen Kruisland: ‘Mijn vrouw ziet me wel verschijnen als we klaar zijn met feesten’

tweede klasse D Gilze pakt periodeti­tel en gaat voor tweede promotie op rij: ‘Zijn dicht bij iets unieks’

Gilze is de winnaar van de tweede periode en verzekert zich daarmee van een plek in de nacompetitie. Met nog een wedstrijd te spelen, is de ploeg, die vanaf de laatste plaats aan een opmars begon, ook al zeker van de derde plaats in de eindrangschikking. Nu worden de dagen afgeteld naar ‘het toetje’ van de competitie.