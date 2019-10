Vreugde en opluchting na eerste driepunter Dongen

Dongen liet in de eerste helft bij vlagen geweldig veldspel zien en was overduidelijk de sterkere partij ten opzichte van FC Lienden. Nassim Asrih, in tegenstelling tot de laatste weken startte hij als aanvallende middenvelder, was ongrijpbaar voor de defensie van de bezoekers. Het resulteerde in een 2-0 ruststand voor de Dongenaren dankzij goals van Asrih en spits Robin de Man.