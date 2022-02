Vreugde bij FC Bergen na eerste zege, MOC'17 morst dure punten in titelrace

zaterdag 4b+4cIn de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal pakte FC Bergen de eerste winst door Welberg met 3-1 te verslaan. Lepelstraatse Boys, met 8-0 onderuit bij Steenbergen, is de nieuwe hekkensluiter MOC’17 morste dure punten bij VVC’68, 1-1. In 4B was Stavenisse dicht bij de eerste winst, 1-1.

Zaterdag 4B

Stavenisse - Colijnsplaatse Boys 1-1 (1-0).

Stavenisse leek op weg naar de eerste overwinning, maar zag de bezoekers in de tweede helft nog op gelijke hoogte komen.

Hansweertse Boys - Smerdiek 0-6 (0-4). 0-1 Dennis Moerland, 0-2 en 0-3 Sander van ‘t Hof, 0-4 Moerland, 0-5 Van ‘t Hof, 0-6 Andreas Vroegop.

,,Een eenzijdig duel, met een makkelijke overwinning tot gevolg”, aldus Smerdiek-trainer Marc de Weerd. ,,De tweede helft namen we met het oog op het inhaalduel van aanstaande dinsdag gas terug en wisselden we enkele spelers.”

SPS - Brouwershaven afg.

Zaterdag 4C

VVC’68 - MOC’17 1-1 (0-1). 0-1 Milad Najib, 1-1 Remy van Gaans.

,,Onze eerste helft was nog redelijk goed, al hadden we veel moeite met het barslechte veld. De tweede helft was niet best, VVC bracht meer energie, maar toch gaven we weinig weg. Eén onoplettendheid na een snelle ingooi kostte ons echter de gelijkmaker”, keek MOC-trainer Ger Musters terug. De Bergenaren kijken door het gelijkspel nu tegen een achterstand van vier punten aan op koploper Internos, dat over twee weken naar Bergen op Zoom komt.

Vrederust - Alliance 2-0 (2-0).

Alliance-trainer Marco Klijs noemde het een typische 0-0 wedstrijd: ,,Ik vond ons voetballend wat beter, maar we konden geen vuist maken. Een enorme blunder van onze doelman kostte ons uiteindelijk de wedstrijd.” Met het oog op het volgende seizoen, waar verschillende ervaren krachten stoppen, selecteerde Klijs volop door: ,,We schuiven deels noodgedwongen, deels gericht, een aantal jeugdspelers door. Vandaag was Jelle Bleij daar een goed voorbeeld van, hij was met een schot op de paal nog het dichtst bij een treffer.”

Steenbergen - Lepelstraatse Boys 8-0 (5-0).

FC Bergen - Welberg 3-1 (0-1). 0-1, 1-1 Aimane Messaoud, 2-1 Mounir Oulad Issa, 3-1 Arda Oksuz.

Leider Patrick Nuijes van de thuisclub was in zijn nopjes met de eerste winst: ,,Dit zijn tegenstanders waar we mogelijkheden tegen hebben. Nadat wij eerst de paal troffen kwam Welberg op voorsprong. Na rust maakten we het verschil, al werd het na de 2-1 nog even spannend. Na de 3-1 uit een counter was het gespeeld.”

Internos - DHV 3-1 (1-0). 1-0 Danny Poppelaars, 1-1 Adonis Benteke, 2-1 Sven van Zwam, 3-1 Marco Mohammadi.

,,Een goed resultaat tegen een goed georganiseerde tegenstander. Het ging niet vanzelf vandaag, al vond ik de zege terecht.” Collega Erik van der Giesen was tevreden over zijn team: ,,We mogen trots zijn op hetgeen we hebben gebracht. De 1-0 was een prachtige aanval, de tweede was een gelukje ende 3-1 viel in de slotminuut. Zonde, een gelijkspelletje had zomaar gekund.”