Vrederust maakt vroege achterstand goed, Waspik wint en blijft in het spoor van de topploegen

Afgelopen zondag werd de wedstrijd tussen Haarsteeg en Waspik na 18 minuten gestaakt in verband met een blessure van de scheidsrechter. Waspik was aan het einde van de wedstrijd de meest gelukkige ploeg: 0-1. Ook Halsteren, Victoria’03 en Vrederust wonnen hun inhaalwedstrijd. Een overzicht.

Zondag derde klasse B - Haarsteeg - Waspik 0-1 (0-0). 0-1 Luuk Molenschot.

Op een winderig sportpark begon Haarsteeg beter aan de hervatting van de wedstrijd. ,,Wij konden de bal voorin niet goed vasthouden en hadden veel moeite met hun lopende middenvelders”, analyseerde Waspik-trainer Emiel Heefer. ,,Na de rust hebben we ons daar beter tegen gewapend door een omzetting op het middenveld.”

Haarsteeg nam bovendien meer risico op zoek naar de openingstreffer. Die viel uiteindelijk aan de goede kant voor Waspik. Luuk Molenschot rondde een fraaie aanval goed af. ,,Het was een leuke wedstrijd tussen twee aanvallende ploegen, met een gelijkspel had ik ook kunnen leven”, reageerde Heefer. Maar met de overwinning was hij uiteraard nog blijer. ,,We hebben ons steviger in de top 4 genesteld.”

Victoria’03 had een lastigere avond op bezoek bij Philippine dan op basis van de stand verwacht mocht worden. De subtopper uit Oudenbosch won in blessuretijd van de nummer 11 op de ranglijst: 1-2.

Zondag derde klasse A - Philippine - Victoria’03 1-2 (1-0). 1-0 Mike de Wit (e.d.), 1-1 en 1-2 Jule Voogt.

In de eerste helft deed Victoria’03 weinig verkeerd, maar wist het ook niet tot enorme kansen te komen. ,,En dan krijg je een heel vervelend doelpunt tegen”, baalde Victoria-trainer Danny Mathijssen. Mike de Wit kopte een bal achter zijn eigen doelman. ,,In de rust heb ik gezegd dat we beter zijn en al snel één-op-één zouden gaan spelen omdat we ook conditioneel sterker zijn dan de meeste teams in deze competitie.”

De keuze had verkeerd uit kunnen pakken toen Philippine de kans kreeg om vanaf elf meter op een 2-0 voorsprong te komen, maar Joey Dos Santos Galhetas schoot de strafschop naast. ,,En daarna hebben we vol druk gezet en dat heeft zich uiteindelijk uitbetaald”, jubelde Mathijssen. Jule Voogt was de gevierde man bij Victoria, hij schoot twee keer raak.

Zaterdag vierde klasse C - Vrederust – DVO’60 4-2 (3-2). 0-1 Ronald van Tilburg, 0-2 Bas de Roy, 1-2 Dani Gladdines (pen.), 2-2 Yannick Broeren, 3-2 Jordy van Dongen, 4-2 Wail El Bousaksaki.

Het duel werd door het ontbreken van een lichtinstallatie bij de thuisclub in Roosendaal gespeeld. Het deerde de bezoekers amper, volgens trainer Will Raats: ,,We hadden een lastige start op het erg winderige veld, keken al vlot tegen een 0-2 achterstand aan maar schrokken daarna wakker. Nog voor rust kwamen we op een 3-2 voorsprong.

In de tweede helft drong DVO aan, we gaven echter niets weg en liepen een kwartier voor affluiten nog verder uit. Al bij al een lastige partij, met uiteindelijk drie belangrijke punten”. DVO-trainer Edwin Nieuwlaat was vooral ontevreden met de scheidsrechter: ,,En dat had ik ook gezegd als we hadden gewonnen. Die strafschop gaf hij gewoon uit het niets, bij de 2-2 stond hun speler meters buitenspel. Helaas, tegen twaalf man voetballen viel niet mee, hoewel het een gelijkopgaand duel was waarin we wellicht een puntje verdienden”.

Halsteren vermorzelt Noad’67: 9-1

Halsteren bereikte in het inhaalduel tegen Noad’67 zowat de dubbele cijfers. Het werd maar liefst 9-1 voor de formatie van Remco van Haaren. Twan van Mechelen opende de score en nam ook de laatste treffer van de avond mee. Marco Vis zorgde voor de 2-0 en de uit België teruggekeerde Tom de Bonte legde de 3-0 ruststand vast. Van Haaren was blij met de gretigheid van zijn ploeg die voor het laatst begin november in actie kwam. ,,De jongens stopten er veel energie in.”

Na de pauze denderde Halsteren door, met twee treffers van Nick Magielse. Mike de Nijs nam de 6-0 voor zijn rekening. Jeugdspeler Wesley van Zon tekende voor de 7-0, gevolgd door de 8-0 van Stijn Baarendse. Pas toen wist Jasper van Pelt tegen te scoren: 8-1. Het laatste word in het doelpuntenfestijn was voor Twan van Mechelen: 9-1. Noad-coach René Scholts vond zijn team dramatisch spelen. ,,Zoveel individuele blunders, niet normaal.’’

Het andere inhaalduel tussen Kogelvangers en lijstaanvoerder WHS werd afgelast.