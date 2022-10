Vrederust klopt Welberg in thuisduel, maar dan wel op het sportpark van de tegenstander

Een goede start voor Vrederust, Raats is benieuwd waar zijn ploeg staat: ,,Zaterdag mogen we naar Steenbergen, weten we meteen hoever we zijn”. Welberg-collega Koos Kortland erkende dat de nederlaag terecht was: ,,Jammer, we hoopten op meer, zeker nadat we in het openingsduel van deze competitie met slechts 1-2 verloren van VVC’68, een uitslag die voor ons telde als een zege en het nodige vertrouwen gaf. We hoopten daarom vanavond stiekem op een punt. Fysiek kwamen we echter gewoon wat tekort. De 2-0, drie minuten na de openingstreffer, zorgde voor een mentale dreun. De kansen die we vervolgens wel kregen, maakten we niet af”.