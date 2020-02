Vrederust kent totale offday bij Boeimeer, PCP laat eerste punten uit handen glippen tegen Baronie

zaterdag 4CVrederust is ongelukkig de winterstop uitgekomen. De eerste drie wedstrijden leverde de ploeg uit Halsteren, tot aan de winterbreak serieuze uitdager van koploper Internos, nul punten op. Internos zag de voorsprong tot achtervolger VVC'68 oplopen tot elf punten. VVC'68 kwam, nadat het vorige week vrij was, niet in actie bij DHV doordat het hoofdveld niet in orde was.

Boeimeer - Vrederust 7-1 (4-0). 1-0 Roy Croes, 2-0 Guilliano Wierikx, 3-0 Rick Dielemans, 4-0 en 5-0 Wierikx, 6-0 Gilliano Lenz, 6-1 Siem van Keijzerswaard, 7-1 Ezra van Leeuwen.

Boeimeer speelde Vrederust van de mat. “We zitten in een flow. Als we dit niveau vasthouden, gaat dat aan het einde van het seizoen iets opleveren”, was Boeimeer-coach Lorenzo Boudewijns enthousiast over zijn ploeg. Door de carnavalsonderbreking laat Boeimeer zich niet uit die flow halen. “We spelen de komende twee weken drie oefenwedstrijden, dat moet ervoor zorgen dat we in de flow blijven”, vertelde Boudewijns.

Vrederust doorbeet een zure appel in Breda. ,,Een totale offday die we maar snel moesten vergeten. Geen idee waar het aan lag, maar we hadden niets in te brengen”, keek Vrederust-assistent Stefan van den Boom terug op het duel.

Alliance - Internos 0-2 (0-0). 0-1 Stijn Konings, 0-2 Morris Meesters.

“We startten wat matig, maar kwamen in de loop van de eerste helft toch tot de nodige kansjes. Na rust kregen we het fysiek moeilijker en konden we de nederlaag in de slotfase, tegen een sterk Internos, niet voorkomen,” aldus Alliance-trainer Ronald van Oeveren. Marcel Kars deelde die mening. “Na een uur konden zij ons hoge tempo niet meer belopen.”

Dosko - The Gunners 3-3 (0-1). 0-1 Nick Collins (pen.), 0-2 en 0-3 Kevin Visser, 1-3 Sinan Yildiz (pen.), 2-3 Abdullah Aslan (pen.), 3-3 Yildiz.

Dosko kwam terug van een 0-3-achterstand wat van trainer Ahmed Aslan een meer dan tevreden man maakte. “Trots op de veerkracht van mijn mannen en de strijd die ze geleverd hebben. Qua kansen hadden we eigenlijk zelfs moeten winnen.”

The Gunners-trainer René van Nijnatten was kritisch op zijn aanvallers. “We moeten naar onszelf kijken. We waren niet effectief genoeg in de afronding. We kiezen geen hoek, maar schieten gewoon op de keeper. Daardoor doen we onszelf tekort.

De 3-3 viel in blessuretijd, Yildiz schoot een vrije trap vanaf de middellijn over The Gunners-keeper Luke van Gurp. “Hij stond te ver voor zijn goal. Het is heel vervelend voor hem en voor ons, hij moet beter gefocust zijn op zo’n moment”, aldus Van Nijnatten.

PCP - Baronie 2-5 (2-1). 1-0 en 2-0 Jaber Oumiel, 2-1 Yassin Bitchou, 2-2 Benjamin Kadic, 2-3 Kevin van de Luitgaarden, 2-4 Bart Diepstraten, 2-5 Van de Luitgaarden.

De eerste helft was PCP de bovenliggende partij. “We waren beter en kwamen terecht op voorsprong”, vertelde PCP-trainer Hassan Lammou. “We hadden dit seizoen veel problemen met scoren, maar onze nieuwe aanvaller Jaber Oumiel schoot er meteen twee binnen.”

Baronie-trainer Ricardo van den Bos erkende dat zijn ploeg in de beginfase onderdeed voor PCP. “Belabberd. Het was echt niet goed, misschien wel de slechtste wedstrijd dit seizoen. Het doelpunt op slag van rust leek onze redding, als we die niet gemaakt hadden zou het heel lastig worden.”

Na de pauze maakte Baronie vooral op conditie het verschil en liep het uit naar 2-5. “Zonde, want als je voor staat moet je de wedstrijd controleren. Wij probeerden meer doelpunten te maken en namen te veel risico. Die onvolwassenheid kostte ons de kop”, baalde Lammou.

DHV - VVC'68 afgelast wegens slechte staat van het veld.