Vrederust houdt VVC'68 op gelijkspel, rode kaarten breken PCP op tegen Alliance

DHV – Internos 1-2 (0-2). 0-1 Jaye Musters, 0-2 Jean Asukaniam, 1-2 Jeffrey Bakx (pen.).

“Het was alles of niets op het einde, maar het mocht niet baten,” aldus DHV-trainer Erik van der Giesen. “Zij creëerden weinig, helaas troffen twee van richting veranderde schoten doel”. Internos-coach Erik Nijssen vond de overwinning terecht. “Zeker op basis van de eerste helft waarin we een aantal prima aanvallen op de mat legden. Na de in mijn ogen makkelijk gegeven strafschop werd het in de slotfase even billenknijpen, maar we stonden goed”.

DVO’60 - The Gunners 3-3 (3-1). 0-1 Kevin Visser, 1-1 Rody van den Bergh (pen.), 2-1 Niels Verburg, 3-1 Niels Hulsbos, 3-2 en 3-3 Daniel Zwanenburg.

“Wanneer zit het een keer mee?”, vroeg The Gunners-trainer René van Nijnatten zichzelf af. “Als we effectiever waren, hadden we gewonnen.” Bij een 3-2 stand kreeg Elyas Amaziane zijn tweede gele kaart. In de blessuretijd kreeg The Gunners vanaf elf meter dé ideale kans op de gelijkmaker. Nick Collins miste, maar Daniel Zwanenburg schoot de rebound binnen en bezorgde The Gunners een punt.

“Gematigd tevreden, want een 3-1 voorsprong mochten we natuurlijk nooit meer weggeven. De tegenstander maakte vooral gebruik van lange ballen en strijd, tegen zulke fysiek sterke ploegen hebben wij het lastig. Na de 3-2 kreeg een speler van hen de tweede gele kaart, dan moet je die score natuurlijk vasthouden”, keek DVO'60-trainer Wouter van de Vendel terug.

Dosko - Baronie 2-7 (1-3) 1-0 Volkan Unuvar (pen.), 1-1 Benjamin Kadic (pen.), 1-2 Kevin van de Luitgaarden, 1-3 Yassin Bitchou, 2-3 Omer Buyruk, 2-4 Bitchou, 2-5 Dosko (e.d.), 2-6 en 2-7 Alpha Bundu.

Dosko kreeg al na twee minuten een strafschop maar deze werd gemist door Cesar Parlamis. Volkan Unuvar deed het even later beter, maar de voorsprong hield maar tot de 30ste minuut stand. “Daarna kregen wij het conditioneel moeilijk tegen een frisse, goed voetballende tegenstander. Na de 2-5 gingen de kopjes bij ons definitief omlaag,” vertelde Dosko-trainer Ahmet Arslan.

Baronie bekerde doordeweeks tegen derdeklasser ONI en won na penalty’s. “Ik was benieuwd wat het vervolg op die wedstrijd zou brengen”, vertelde Baronie-trainer Ricardo van den Bos. “Ik moet de jongens complimenteren, ze hebben het goed gedaan.”

PCP - Alliance 0-7 (0-0) 0-1 Ruben Brugmans, 0-2 Jurre Kuin, 0-3 Maikel Ubbink, 0-4 en 0-5 Stefan Brugmans, 0-6 Max Pouls, 0-7 Nicky Maas.

“Voor rust waren we al veel sterker, maar lukte het niet de kansen in doelpunten om te zetten. In de tweede helft speelden we nog een stuk aanvallender, kwamen we al vlot op 0-2 en kregen twee PCP-spelers rood, waarna we definitief over hen heen liepen,” aldus Alliance-leider Lennert Gommers.

PCP-trainer Hassan Lammou was niet te spreken over de scheidsrechter: “Hij was bepalend, het was een erg frustrerende middag voor ons.” PCP hield Alliance een uur lang op 0-0, maar nadat zowel Souhail Mekkaoui als Zakaria Abaran met tweemaal geel op zak het veld moest verlaten, was de ban gebroken. “We legden ons er bij neer, maar leuk was het niet”, baalde Lammou.

VVC'68 - Vrederust 1-1 (1-0) 1-0 Jeroen Augustijn, 1-1 Dave Wils.

De formatie van Marco Ernest startte overdonderend met tenminste vijf goede kansen in het eerste kwartier. Vrederust kwam met de schrik vrij en hervond de controle over het duel. In het zicht van de rust hielpen de bezoekers VVC'68 in het zadel, na defensief geschutter dat werd afgestraft door Jeroen Augustijn: 1-0.

Kort na de hervatting bracht Dave Wils beide partijen op gelijke hoogte, na een fout van VVC'68-doelman Sander Zwaan: 1-1. In de slotfase was de thuisclub tot twee keer toe dicht bij de overwinning. Wouter Merkx kopte in vrije positie over en een tweede treffer van Augustijn werd afgekeurd vanwege buitenspel. Door de remise in Halsteren gaat de eerste periodetitel naar Internos.

Boeimeer was vrij.