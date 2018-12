Vosmeer stijgt met stip, Duiveland overklast SPS

Zaterdag 3B Joost de Witte bewijst zijn waarde in Thoolse derby

18:38 Noad’67 rekende in eigen huis af met hekkensluiter Smerdiek. Joost de Witte voegde in de Thoolse derby twee treffers aan zijn doelpuntentotaal toe en is met twaalf goals topschutter in de derde klasse. Koploper Prinsenland won met overtuigende 6-2 cijfers van Halsteren. Klundert blijft op het vinkentouw, na een duidelijke 3-0 zege op Dubbeldam.