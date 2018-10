Vosmeer nog altijd puntloos, Stavenisse pakt punt

zaterdag 4BDe spannende derby tussen SPS en SC Stavenisse eindige in een gelijkspel. ‘’Ik ben blij met een punt, de tweede helft was SC Stavenisse veel beter’’, verklaarde SPS-trainer Anton Verweij. Vosmeer staat na een nieuwe nederlaag nog altijd puntloos onderaan. Vosmeer-trainer Frans Ceton baalde na afloop stevig: ‘’Dit is een zure nederlaag, we hadden zeker een punt verdiend.’’