Vosmeer krijgt er dertien tegen in eigen huis tegen kampioen Duiveland

zondag 3A Steenber­gen en RBC ontvangen nieuwe straf: beide clubs twee punten in mindering

22:33 Donderdagmiddag meldde de KNVB aan zowel Steenbergen als RBC dat de opgelegde straf van vier punten mindering is teruggebracht tot twee punten. Ook de voorwaardelijke uitzetting uit de competitie is van tafel. Over het beroep van RBC-verdediger Marouane Hamdoune deed de voetbalbond naar verluidt nog geen uitspraak. Steenbergen heeft de straf geaccepteerd, van RBC is het nog onduidelijk of ze akkoord gaan met de straf.