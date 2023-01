Voorzitter vertrekt bij RBC: de drie jaar onder Deleij waren zelden rustig bij ambitieuze Roosendalers

Vierde divisie Snelle tegendoel­pun­ten zorgen voor nederlaag Moerse Boys: ‘Willen niet in de achtervol­ging’

Vroege tegendoelpunten in beide helften zorgden ervoor dat Moerse Boys de hele wedstrijd achter de feiten aanliep. In de eerste helft had de ploeg nog een antwoord, maar in de tweede helft zorgden de genomen risico's juist voor nog een tegentreffer. Met een 3-1 nederlaag in Nuenen droop de ploeg af.

11 december