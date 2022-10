Voorzitter COAL ontkent aantijgingen over kopstoot bij Gastel: ‘Onze trainer wordt onterecht in een bedenkelijk daglicht gesteld’

Vrouwenvoetbal Schijf, Bavel en BSC pakken drie punten

In de aanloop van de wedstrijd tegen Berghuizen gaf Bavel-trainer Jim Verhaart aan een gewaagde tegenstander te hebben aan Berghuizen. Bavel is dit seizoen gretig maar heeft de laatste weken moeite met het behouden van een goede vorm en zoekt balans in het elftal. Dat lukte: 1-2.

