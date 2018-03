Voorwaardelijke puntenstraf voor RBC na gestaakte wedstrijd tegen Groen Wit

zondag 2e Grensrechter Kruisland deelt kopstoot uit aan VOAB-aan­voer­der, wedstrijd gestaakt

9:26 Het duel tussen VOAB en Kruisland werd in de rust al gestaakt. Aanleiding hiervoor was dat de grensrechter van Kruisland een kopstoot had uitgedeeld aan VOAB-aanvoerder Casper van Beers.