Voortekenen bij Baronie zijn goed: 'Echt het idee dat we een stuk sterker zijn geworden'

Ook voor Baronie is seizoen 2018-19 officieel begonnen. Dinsdagavond stond de eerste training op het programma, zaterdag wacht al het eerste oefenduel. Trainer Jurriaan van Poelje is blij om weer op het veld te staan. ,,Ook op mijn vakantie was ik er al mee bezig."

Nauwelijks teruggekeerd van een welverdiende vakantie stond hij dinsdagavond al op het veld. Samen met zestien spelers en drie keepers. Een groep die later deze week completer zal worden. ,,Ik had er heel erg veel zin in. Ik ben een echt voetbaldier. Ook op vakantie was ik er al mee bezig: hoe gaan we spelen, hoe gaan we trainen... Het was goed om weer op het veld te staan."

Hij moest een aantal 'nieuwe' handen schudden. Zo zijn de broers Sander en Jens Wirix aangesloten, is Jorik Mijnhijmer nieuw en keerde Moustafa Mohammad terug op het oude nest. ,,Het is altijd even wachten hoe dat klikt, met een aantal nieuwe jongens in de groep, maar dat ging prima. En ik heb al een hoop dingen gezien waar we op vooruit zijn gegaan. Het is nog vroeg, maar de voortekenen zijn goed."

Het zijn de lessen die Van Poelje en de Baronnen hebben getrokken uit het vorige seizoen. Het zware eerste seizoen na de terugkeer in de hoofdklasse. Baronie handhaafde zich ternauwernood. ,,Nadat we kampioen werden in de eerste klasse, moesten we beginnen met een heel nieuw team. We hebben gezien dat dat in de eerste helft van het seizoen veel problemen heeft opgeleverd. Sommige jongens hadden moeite om aan te haken. Dat zorgde voor een achterstand. Gelukkig hebben we in de tweede seizoenshelft aan onze speelwijze kunnen werken."

Versterkingen

Dat is dit seizoen wel anders, zo merkt de trainer. ,,Het geraamte van vorig seizoen staat nog. Daarbij zijn spelers gekomen die ons echt versterken, bijvoorbeeld op het vlak van scorend vermogen. We hebben stappen gemaakt. Het is moeilijk om te zeggen wat voor rol we dit seizoen gaan spelen, vooral aangezien er veel nieuwe ploegen in onze klasse zitten, maar ik heb echt het gevoel dat we een stuk sterker zijn geworden."

De eerste training was nog rustig, het tempo zal worden opgevoerd. Zo wacht zaterdag nog de ontmoeting met stadsgenoot JEKA (tweede klasse), maar volgen daarna oefenduels met derde divisionisten Blauw Geel'38 en Dongen. ,,Als je wil schaven aan je manier van druk zetten en verdedigen, dan kun je dat het best doen tegen ploegen die ook daadwerkelijk druk zetten. Zo kun je het beste aan je afspraken werken."