Voormalig toptalent van NAC wil bij Rood-Wit het plezier hervinden: 'Zien wat ik er nog uit kan halen'

Thomas Marijnissen (19) is volgend seizoen weer te bewonderen op de velden. De Bredanaar stopte vorig jaar met voetbal, maar kiest nu voor een rentree. De ex-speler van NAC gaat aan de slag bij eersteklasser Rood-Wit uit Sint Willebrord. ,,Plezier is het belangrijkst, ik wil weer lekker voetballen."

De verrassing was enorm in oktober 2017. Na lang wikken en wegen besloot de toen 18-jarige Marijnissen te stoppen met voetballen. Hij maakte op dat moment deel uit van de selectie van NAC. Hij verloor het plezier en wilde zich niet meer volledig richten op voetbal. Maar acht maanden verder heeft hij besloten de kicksen weer onder te binden. Marijnissen heeft zich aangemeld bij Rood-Wit.

Hij miste het spelletje. ,,Ik wil weer graag voetballen, dat is toch waar ik tot voor kort elke dag mee bezig was geweest. Ik merkte dat ik te lang stil had gezeten." Toch heeft de voetballoze periode hem goed gedaan. ,,Het was echt nodig. Ik moest even luisteren naar mezelf, naar mijn lichaam. Daar heb ik totaal geen spijt van. De eerste paar maanden heb ik vooral gefeest. De andere kant van het leven gezien. Maar na een maand of twee, drie kwam ik erachter dat dat niets voor mij is. Toen heb ik voor mezelf besloten dat ik het voetballen weer wilde oppakken."

Marijnissen besloot voor zichzelf te gaan trainen. Weer fit te worden. Eerst in de sportschool, toen weer bij zijn oude ploeg Boeimeer. ,,Vervolgens ben ik weer met NAC in gesprek gegaan. We hebben gekeken hoeveel ik er nog uit kon halen, na een tijdje weg te zijn geweest. Maar we kwamen tot de conclusie dat er te weinig progressie in zat om aan te haken op eredivisieniveau."

Sweres

Ook gesprekken bij andere bvo's leverden vooralsnog niks op. Toen belde Jack Sweres. De oud-jeugdtrainer van NAC gaat volgend seizoen aan de slag bij Rood-Wit en kende het talent uit hun gezamenlijke periode in Breda. ,,Ik had meteen een goed gevoel bij dat gesprek, dus besloot me aan te melden bij Rood-Wit." Tenzij er zich nog een profclub meldt, sluit hij na de zomer aan bij de Willebrordse eersteklasser.