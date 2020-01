Voormalig Speler van het Jaar Van der Stappen tweede winterversterking voor Baronie

Baronie heeft na de winterstop de beschikking over Mitchell van der Stappen (28). De ervaren centrale verdediger speelde eerder dit seizoen voor het Belgische KVV Vosselaar, maar wilde weer in Nederland voetballen.

Van der Stappen is geen onbekende in de regio. Hij vierde met Dongen vele successen, met als hoogtepunt de promotie naar de derde divisie in 2016. In dat jaar won hij ook de BN DeStem Award voor Speler van het Jaar. Deze zomer verruilde de in België woonachtige verdediger zijn Dongen voor Vosselaar, dat uitkomt in de tweede amateurklasse (het vierde niveau in België).

Maar bij Vosselaar stopte hij al in september. ,,Ik had het naar mijn zin, had een basisplaats, maar ik heb privé een heel moeilijk jaar gehad en dat ging van kwaad tot erger. Drie keer trainen in België was niet meer te combineren met privé en werk in Nederland”, wil hij daarover kwijt.

,,Maar zo wilde ik niet stoppen. Ik ben 28 jaar en kan nog een paar jaar voetballen als ik fit blijf.” Dus ging Van der Stappen op zoek naar een club in Nederland. Het werd Baronie. ,,Ik ken hun trainer, Jurriaan van Poelje, al een tijdje. Hij heeft me ooit benaderd toen hij trainer was van Vlissingen. Sindsdien hebben we contact gehouden. Zo zijn we in gesprek geraakt”, legt de voormalig aanvoerder van Dongen uit. ,,Daarnaast denkt hij ook mee met mijn privésituatie, dat vind ik fijn.”

,,Ik heb er heel veel zin in, brand nog steeds van ambitie”, kijkt Van der Stappen uit naar zijn nieuwe avontuur. ,,Ik loop al een tijdje mee op dit niveau, dus mijn coaching naar jongere gasten toe kan een toegevoegde waarde zijn. Maar ook op het veld wil ik mijn waarde tonen, maar daarvoor moet ik eerst wedstrijdfit raken. Ik wil vooral proberen minuten te maken dit seizoen en van meerwaarde te zijn voor deze ploeg.”

Mitchell van der Stappen werd door BN DeStem uitgeroepen tot Speler van het Jaar in 2016

Van Poelje

Trainer Van Poelje is blij met deze tweede wintertransfer. Eerder al kondigde Jason Tjien-Fooh aan na een Australisch avontuur terug te keren bij Baronie. ,,Geweldig. Een speler met kwaliteit. Daar worden we als selectie nog sterker van.”

,,Onze laatste lijn staat goed, maar zo hebben we achterin extra mogelijkheden. We kijken wanneer zijn moment komt, maar iemand met zijn kwaliteiten is altijd welkom”, vervolgt de trainer.