Voormalig NAC-topscorer Ton Cornelissen wordt hoofdtrainer bij TSC

Cornelissen was de laatste zes jaar assistent-trainer bij Kozakken Boys en is daarnaast werkzaam in de scouting van RKC Waalwijk, waar hij ook als profvoetballer successen beleefde. Verder speelde de Bredanaar, die in 1991 in dienst van NAC topscorer werd van de eerste divisie, nog voor onder andere RBC Roosendaal, PAOK Saloniki en Sparta.