Voormalig jeugdinternational Teun Heijberg (18) naar Halsteren, oud-NAC’er Idabdelhay blijft

hoofdklasse BHalsteren kan volgend seizoen een beroep doen op de diensten van Teun Heijberg. De 18-jarige middenvelder komt over van de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Het is de zesde versterking voor de ploeg. Oud-NAC’er Fouad Idabdelhay blijft bij de hoofdklasser.

Heijberg komt uit Breda en begon met voetballen bij Boeimeer. Al op vroege leeftijd werd hij gescout door Willem II. Daar werd hij opgepikt door Feyenoord, waar hij ruim negen jaar heeft gevoetbald. Vorig seizoen viel hij af en stapte hij over naar de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Ook speelde hij als talentje twee interlands in Nederland onder 14 jaar.

De Bredanaar ziet momenteel meer toekomst in een maatschappelijke carrière. ,,Ik had de mogelijkheid om te blijven bij ADO, maar ik kies voor mijn studie in combinatie met amateurvoetbal op hoog niveau. Een kennis wees me op Halsteren, toen heb ik contact gezocht”, aldus Heijberg.

,,Ik kijk uit naar mijn avontuur. Het lijkt me leuk om in de derde divisie terecht te komen, als het dit seizoen niet lukt, dan misschien volgend jaar. Ik zou graag basisspeler worden en mijn steentje bijdragen met doelpunten of assists”, klinkt het ambitieus. ,,Mijn tijd bij de bvo's was hartstikke leuk. Vooral Feyenoord was een leuke periode, ik was er altijd basisspeler en heb er veel geleerd”, blikt hij terug op de tijd waarin hij met onder meer Orkun Kökcü en Joshua Zirkzee (Bayern München) samenspeelde.

Technisch manager Ron van Nijnatten van Halsteren is blij met zijn versterking. ,,Teun is een talent dat bij meerdere derde divisie clubs en hoofdklassers in de regio was opgevallen. Onze businessclub heeft hem kunnen helpen met het maken van zijn maatschappelijke keuzes. Hij is natuurlijk een speler met veel potentie en met zijn tienjarige bvo-ervaring een gouden aanwinst voor een club als Halsteren.”

Sluwe Fouad

Van Nijnatten is ook in zijn nopjes met het langere verblijf van Idabdelhay. ,,Hij is sluw, slim en heeft veel ervaring. Ik ben verheugd dat hij nog tenminste één seizoen aan ons verbonden blijft.” Idabdelhay streek in januari neer in Halsteren.

Heijberg is de zesde versterking na Andy Steging, Sven van Zwam (beiden Rood-Wit), Arvin de Witte (WHS), Thomas Marijnissen (Zwarte Leeuw) en Glenn Kools (Dongen). Daar staan zes vertrekkers tegenover: Jay-Jay Meierdres (Unitas), Francis Kabwe Manengela (Hoek), Alper Öztürk (Dosko), Karim Didi (Kruisland), Jordi Nijs (gestopt) en Mike Giannotta (jaartje in de VS).

Het de komst van Heijberg is de selectie nog niet rond. Met de ex-profs Robert Braber en Sigi Bandjar wordt nog gesproken. Een langer verblijf van Jurgen Gijzen werd woensdag wel naar buiten gebracht.