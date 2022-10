Voormalig Fluminese-talent Zé Lucas geniet van Braziliaanse ritmes bij RBC: ‘Ik ben gelukkig hier’

Hein Coremans schoffelt wat af bij Moerse Boys: ‘Ik ben klein, maar duels zal ik nooit schuwen’

Schoffelen is Moerse Boys-verdediger Hein Coremans (24) op het lijf geschreven. In het dagelijks leven is hij hovenier en verzorgt hij keurige tuinen in de regio, op zondag maait hij als het nodig is een tegenstander onderuit.

14 oktober