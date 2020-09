Voormalig Dongen-aanvaller Barbosa Brito kwam met de schrik vrij: ‘Je weet niet of je überhaupt wakker wordt’

Lucas Barbosa Brito kan het moment in Zwijndrecht bij VV Pelikaan nog precies voor de geest halen. ,,Ik speelde een lekkere wedstrijd, we zaten al in de tweede helft en de bal was niet eens in de buurt. Ik zei tegen mijn directe tegenstander: ‘Maat, ik voel mij niet goed.’ Daarna ging ik direct op mijn knieën zitten.