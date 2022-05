Voor spits Wilting van Nieuw Borgvliet is het wekelijks loodjes trekken om te bepalen waar op het veld hij speelt

amateurvoetbalIn het jaar dat het eeuwfeest wordt gevierd is Nieuw Borgvliet bezig aan een wisselvalig seizoen. Ondanks die onvoorspelbare resultaten heeft de Bergse vierdeklasser nog altijd zicht op een prijs. Om in de race te blijven moet er morgen bij Grenswachters wél gewonnen worden. Routinier Michiel Wilting tempert de verwachtingen. ,,We zijn zo grillig en hebben zo’n klein groepje. Misschien is het beter om niet omhoog te kijken.’’

De voetbalcarrière van Michiel Wilting (35) mag gerust opmerkelijk genoemd worden. Hij groeide op bij FC Bergen en maakte later in de hoofdmacht naam als een hongerige spits. Die reputatie nam hij mee naar Nieuw Borgvliet, de buurman op sportpark de Markiezaten. Over de reden van die overstap van destijds doet chef-slager Wilting niet geheimzinnig. ,,Het is voor mij praktischer om op zondag te voetballen.’’ Na het vertrek van coach Joost Demmers bij Borgvliet besloot ook Wilting om zijn loopbaan een andere wending te geven. Hij ging terug naar FC Bergen, om te spelen in een vriendenteam. ,,Ik was er even klaar mee.’’

Onverwachts keerde hij dit seizoen toch weer terug naar Borgvliet. ,,Het recreatieve voetbal viel me niet mee. Ik ben nog topfit.’’ Hij belde in de voorbereidingsperiode naar trainer Erwin van Schilt, om te kijken of er misschien toch een plaatsje voor hem vrij was. Van Schilt hoefde niet lang na te denken en zag hem graag komen. ,,Vanwege mijn werk kreeg ik dispensatie, om buiten de overschrijvingsperiode van club te wisselen.’’ Wat ook meehielp: Wilting had het lidmaatschap van Borgvliet na zijn terugkeer naar FC Bergen nooit opgezegd. En ondanks dat hij nu weer bij Borgvliet speelt, is Wilting ook nog wedstrijdsecretaris bij FC Bergen.

Binnen afzienbare tijd is het de bedoeling dat de seniorenafdelingen van beide clubs in elkaar worden gevlochten, zoals dat eerder al met de jeugd is gebeurd. In dat fusieproces is ook een rol voor Wilting weggelegd. ,,Beide besturen hebben me gevraagd om mee te denken over de toekomst van de nieuwe club, met name als het gaat over de keuze voor de zaterdag of de zondag.’’

Schrapen

Het seizoen is voor Wilting tot dusver raar verlopen. Vaste spits is hij niet meer. ,,Het is elke zondag een soort roulette. We trekken lotjes voor de posities in het elftal. Ik ben behoorlijk multidisciplinair en heb al bijna overal gespeeld. Voor je ritme is het niet goed. Maar in het belang van het team doe ik het graag.’’ Door langdurige blessures is de selectie behoorlijk uitgehold. Volgens Wilting is dat meteen de belangrijkste reden voor de wisselende resultaten. ,,Het is elke week schrapen om veertien man bij elkaar te krijgen. Doordeweeks merk je dat aan de kwaliteit van de training en op zondag zie je dat terug in de wedstrijd. We zijn lang zoekende geweest.’’

Niettemin doet Borgvliet mee in de tweede periode en is de vierde plek op de ranglijst, en daarmee deelname aan nacompetitie, nog altijd een reële optie. Een driepunter in Putte is morgen welkom. Wilting, die ooit zijn hbo-studie economie verruilde voor het slagersvak, is niet bang voor wat gekruide beeldspraak. ,,We gaan ons best doen om van Grenswachters gehakt te maken. En een prijsje op het eind van het seizoen in een jubileumjaar is natuurlijk altijd leuk.’’