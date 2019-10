Volwassen Unitas’30 bewijst volwaardig eersteklasser te zijn, Dosko pakt broodnodige punten

EERSTE KLASSE B

Vlissingen - Rood-Wit 3-1 (1-1) 0-1 Ayoub Boudouch, 1-1 Erik de Rijke, 2-1 Nicky van Merriënboer, 3-1 Mourad Azzanoui.

“Het eerste kwartier hadden we het zwaar, daarna kregen we grip en kwamen we op 0-1. De 1-1 vlak voor rust mocht er eigenlijk nooit in", zag Rood-Wit-trainer Erik Groeneveld. Na rust liep het helemaal fout voor de bezoekers. “De eerste tien minuten gingen nog, maar daarna waren we het helemaal kwijt.”

Dosko - FC Boshuizen 2-0 (0-0) 1-0 Rob Dietvorst, 2-0 Marouane Moukouh.

“Een erg goed voetballende tegenstander waar we op basis van de tweede helft verdiend van wonnen", vond een tevreden Dosko-trainer Mart van Bree. Voor rust was er evenwicht zonder grote mogelijkheden voor beide teams. Na de thee werden de bezoekers bij de keel gegrepen en pakte Dosko drie broodnodige punten.

EERSTE KLASSE C

Unitas'30 - Brabantia 3-0 (2-0) 1-0 Tom Croes, 2-0 Mohamed El Moussaoui, 3-0 Danny Lauwen (pen.).

Unitas'30-trainer Joris Hendrikx was vooral benieuwd of zijn ploeg de flow van twee overwinningen kon doortrekken na de afgelasting van vorige week. “Daar baalde ik wel van, want elk punt was gewoon belangrijk voor ons.”

Na een wat afwachtende openingsfase was het de thuisclub die het spel naar zich toe trok. Het was Tom Croes die een scherp indraaiende voorzet door iedereen gemist zag worden en bij de tweede paal in het net zag ploffen.

Op slag van rust viel de 2-0 wel voor Unitas'30, nadat spits Roman Witting even daarvoor werd teruggefloten wegens buitenspel. Witting ging het duel aan met Wouter de Kramer, waarna Brabantia wachtte op een fluitsignaal voor een overtreding. Dat bleef uit, waarna El Moussaoui ijskoud 2-0 maakte. Na rust veranderde er weinig, zeker niet na rood voor bezoeker Ryley de Jong en een benutte strafschop van Lauwen, 3-0.