Volksclub The White Boys past bij Lucius

Lorenzo Boudewijns terug bij Boeimeer: ‘Het voelt vertrouwd om bekenden terug te zien’

19 september Kind van de club Lorenzo Boudewijns is vanaf dit seizoen coach van het kersverse zaterdagteam van Boeimeer. Onder leiding van de 35-jarige Boudewijns start de club uit de Haagse Beemden in de vierde klasse C.