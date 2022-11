Volgende telg uit echte MOC’17-familie breekt door: ‘Mijn opa is mijn grootste supporter’

BSC neemt afscheid van icoon Mark Deijkers: ‘Nog vaak op de velden te vinden, maar mijn lichaam krijgt meer rust’

Hij begon op zevenjarige leeftijd in de jeugd van BSC en debuteerde op zijn negentiende in het eerste elftal. Nooit ruilde Mark Deijkers zijn BSC in voor een andere club. Hij maakte zeventien jaar ononderbroken deel uit van de selectie. Zondag nam hij afscheid.

14 november