Volgend seizoen niet één maar twee trainers voor de groep bij Unitas’30

Hendrikx (40) is na zijn actieve voetbalcarrière (tot 2007 selectiespeler) als trainer binnen Unitas verder gegaan. Hij heeft in zo’n vijftien jaar alle standaardteams getraind en is vorig seizoen aangesteld als assistent trainer bij Zondag 1. Van Vugt (38) heeft zeventien jaar bij de selectie gevoetbald en is als assistent-trainer van toenmalig hoofdtrainer Peter Remie aan zijn nieuwe carrière begonnen. Momenteel staat Van Vugt voor de groep van JO19-1.