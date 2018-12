Voetballende politici en vuurwerk op de Brabantse velden

Amateurvoetbal Overzicht | Moerse Boys wint eenvoudig, forse nederlaag Dongen

17:54 Ondanks de barre weersomstandigheden gaan de regionale amateurvoetballers vanmiddag weer de wei in. Moerse Boys is de trotse koploper van de eerste klasse. Het kan in de derby bij Dosko afstand nemen van de nummer vier uit Bergen op Zoom. Zundert en Hoeven vechten in de tweede klasse een zespuntenwedstrijd in de kelder uit.