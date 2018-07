Voetballen op de savanne: hoe droog is jullie veld?

De selecties beginnen deze weken weer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, de vraag is welk veld ze aantreffen op de eerste training. Victoria'03, Rood-Wit, Zundert en Gilze hebben het veld sowieso moeten onderhouden: bij die clubs trainden of speelden deze zomer profclubs. Maar lang niet iedere club heeft tijdens de zomerstop de droogte kunnen bestrijden.

Hoe ligt jullie veld erbij: als een biljartlaken of meer een savanne? Wat doet de club - of gemeente - eraan om het veld bespeelbaar te houden? Gooit de droogte de voorbereiding in de war of moeten jullie zelfs uitwijken? Laat het ons weten. Reageer via Facebook BN DeStem Amateurvoetbal en stuur een foto in van jullie veld.