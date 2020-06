Voetbalavontuur op de Azoren voor broers De Vulder uit Breda: ‘Zo'n mooie kans’

Hoe Alliance weer een club werd waar je bij wíl horen: ‘We delen geen tankpassen meer uit aan spelers’

16 juni ROOSENDAAL - Geldproblemen, inbraken, brand in de kantine, een imagoprobleem... als de Roosendaalse voetbalclub Alliance de laatste jaren in het nieuws kwam, was dat zelden vanwege de prestaties op het veld, maar eerder vanwege gelazer buiten de lijnen.