Voetbal is niet eerlijk: Dongen verliest onterecht van Hercules

Dongen - Hercules 0-1 (0-1). 23. Omar El Ghazouani 0-1.

Dongen-trainer Osman Erbas zag vandaag twee gezichten van zijn ploeg: ,,Ik weet niet wat er met ons aan de hand was in de eerste helft. Normaal gesproken zijn wij thuis echt een team en dat ontbrak vandaag. We kwamen er niet aan te pas, maar zij creëerden buiten de corners ook niet zoveel. Zij scoren dan uit een persoonlijke fout van ons en dat is lullig. In de rust hou ik ze een spiegel voor en draaien we het volledig om. In de tweede helft kwamen zij er niet uit en waren wij de voetballende ploeg. Dan moet je een beetje geluk hebben, wat zij in de eerste helft wel hadden. Als voetbal eerlijk zou zijn gingen we hier ook met een punt van het veld, maar ook dat is voetbal.’’