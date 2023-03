Vivoo rijgt overwinningen aaneen onder nieuwe coach: ‘Grijp meedogenloos in als het moet’

Italiaan leert bij Baronie de wetten van het Nederland­se amateur­voet­bal: ‘De derde helft kennen we niet in Italië’

Francesco Bortolotti is geboren en opgegroeid in Milaan, waar hij op hoog niveau voetbalde bij de amateurs. Voor de studie is de 22-jarige Italiaan neergestreken in Breda en bij Baronie maakt hij kennis met het Nederlandse amateurvoetbal. Een heel andere wereld.