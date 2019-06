Vivoo ontsnapt in eigen huis tegen DVVC, SVC schakelt NVS uit

Vivoo - DVVC 3-2 n.v. (2-2 eind, 1-1 rust) 0-1 Remco Kroese, 1-1 Dimitri Ceuppens, 2-1 Roel Paulus (pen.), 2-2 Kroese, 3-2 Rick Luijkx.

,,DVVC schoot fel uit de startblokken, daar hadden we moeite mee. Onze counters waren ijzersterk”, zag Vivoo-trainer Rudo Gommers. ,,In de verlenging kon het echt alle kanten op, DVVC raakte nog tweemaal de paal. Volgende week mogen we tegen Boeimeer laten zien wat we waard zijn’', aldus Vivoo-trainer Rudo Gommers.

DVVC-trainer Suat Tasci baalde. ,,Als er één ploeg vandaag de winst had verdiend, was het DVVC wel. We misten zoveel kansen, dan kun je een wedstrijd gewoon niet winnen.”