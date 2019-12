Vivoo in twee minuten voorbij NSV, Nieuw Borgvliet overklast ODIO in topper

zondag 4BTwee dolle minuten kostten NSV gistermiddag de wedstrijd in de degradatiekraker tegen Vivoo (3-4). De bezoekers profiteerden vlak voor rust gretig van de defensieve cadeautjes en liepen in die periode uit naar 0-3. ODIO gaf in de topper tegen koploper Nieuw Borgvliet niet thuis en ging met 0-5 kopje onder.

NSV - Vivoo 3-4 (0-3) 0-1 Jordy van Gastel, 0-2 en 0-3 Dimitri Ceuppens, 1-3 en 2-3 Martin Kuijer, 2-4 Ceuppens, 3-4 Arno van Gastel (pen.).

De bezoekers waren in de eerste helft een tandje feller dan NSV, maar had de hulp van de thuisclub nodig om tot scoren te komen. Eerst krulde Jordy van Gastel een hoekschop, ietwat geholpen door de wind, ineens binnen bij de tweede paal. Vervolgens leidde balverlies meteen na de aftrap tot een niet te missen kans voor Dimitri Ceuppens, waarna diezelfde Ceuppens nog geen minuut later de makkelijkste treffer uit zijn loopbaan maakte. Na een botsing tussen NSV-doelman Björn Sebregts en Vivoo-aanvaller Bas van der Heijden belandde de bal op vijf meter van het lege doel in de voeten van Ceuppens.



De ingevallen Martin Kuijer bracht de spanning terug in de wedstrijd met twee snelle doelpunten achter elkaar. Na 66 minuten leek Vivoo opnieuw te buigen, maar de 3-3 van Joost van Tiggelen werd wegens buitenspel afgekeurd. Uiteindelijk leek de beslissing in de 86ste minuut te vallen. Ceuppens onderschepte een Nispense breedtepass en maakte alleen voor Sebregts geen fout. Een strafschop van Arno van Gastel twee minuten later bracht NSV wederom terug (3-4), maar verder kwam de thuisclub niet.

Niemand in Nispen, op Vivoo-trainer Rudo Gommers na, verwachtte dat NSV de zege voor Vivoo na rust nog in gevaar kon brengen. “We hebben vaker een ruime marge weggegeven. Uiteindelijk werd het dus nog een hele tweede helft billenknijpen, het was niet best maar het belangrijkste zijn de drie punten”, aldus Gommers.

Volledig scherm Vivoo-aanvaller Dimitri Ceuppens (vierde van links) wordt gefeliciteerd met één van zijn drie doelpunten. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

ODIO - Nieuw Borgvliet 0-5 (0-4) 0-1 Jibbe Schouwenaars, 0-2, 0-3 en 0-4 Marco de Vos, 0-5 Michiel Wilting.

Beide trainers vonden dat Nieuw Borgvliet recht had op de overwinning. ODIO-trainer Peter van Oirschot: ,,Na de 2-0 gingen de kopjes naar beneden en lieten we het liggen.’'

METO - BSC 3-3 (1-1) 1-0 Niels Adriaansen, 1-1 Huib Schuit, 2-1 en 3-1 Gijs Verresen, 3-2 Matteo Castro, 3-3 Steven van Ginderen.

METO-trainer Ronald Broos sprak van een open wedstrijd: ,,Een terechte puntendeling. Bij 3-1 moeten we de voorsprong over de streep trekken, maar hiervoor is de ploeg nog niet volwassen genoeg.” BSC-trainer Rick Schimmel vond zijn ploeg voor rust beter. ,,Maar na rust kende ik mijn ploeg niet meer terug. Gelukkig kwamen we nog terug tot 3-3.”

DIOZ - WVV ‘67 2-0 (1-0) 1-0 Dennis Slooters, 2-0 Davey Dircken.

DIOZ-trainer John van Aert: ,,We kregen het niet cadeau. Voor rust speelden we goed, maar in de tweede helft kwamen we onder druk te staan.” WVV'67-trainer Gerard Lazarom baalde: ,,Deze wedstrijd verdiende geen winnaar. De keeper van DIOZ pakte de punten voor zijn ploeg.”

RSV - Noordhoek 3-1 (2-0) 1-0 Joeri Nooijens, 2-0 Jolan Schrauwen, 3-0 Richard Schijven (pen), 3-1 Sven Reuvers.

,,We spraken af dat we met het mes tussen de tanden zouden verdedigen, maar dat zag ik helemaal niet terug”, aldus Noordhoek-trainer Hans Korteweg. ,,We doen na deze overwinning weer volop mee”, vertelde RSV-trainer Marco Klijs.

Wernhout - SVC 3-0 (1-0) 1-0, 2-0 en 3-0 (pen.) Maikel Zagers.

SVC-trainer Karel Daamen vond dat zijn ploeg vooral na rust beter was. Daamen: ,,Wij zaten voornamelijk op hun helft, maar misten de kansen. Wernhout benutte de spaarzame kansen wel.” Wernhout-trainer Marc van der Linden sprak van een ‘terechte zege’. ,,SVC kon ons niet echt in problemen brengen. Pas toen Zagers in de 80e minuut voor de tweede maal scoorde, viel de spanning van onze schouders.”

Sprundel - Grenswachters 2-0 (1-0) 1-0 Jovanni van Nijnatten, 2-0 Thierno Sy.

Volgens Grenswachters-trainer Richard van Hooijdonk heeft Sprundel de beste ploeg in de vierde klasse B: ,,Sprundel was in het eerste halfuur superieur. Hierna pakten we het weliswaar goed op en deze lijn trokken we door na rust. Pas toen Sprundel in de 88ste minuut 2-0 scoorde, was de wedstrijd echt beslist.”