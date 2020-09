Vivoo gekleineerd door Grenswachters, negental RSV onderuit bij NSV

zondag 4BGrenswachters kende een nagenoeg perfect openingsweekend: buurclub Vivoo werd op een 7-1-nederlaag getrakteerd. Tino Paardekam was de grote man bij de thuisploeg, de Belg scoorde driemaal. Ook NSV, vorig seizoen hekkensluiter, kan tevreden zijn over de competitiestart. De formatie van de nieuwe trainer Hans Vos won met 2-1 van RSV.

Rimboe - WVV’67 2-2 (1-0). 1-0 Stijn van Gent, 1-1 Youri van de Meulen, 2-1 (e.d.), 2-2 Quirijn Schevenhoven.

Rimboe-trainer Yasin Cayir meent twee punten te hebben verloren bij de seizoenopener: ,,De 3-1 werd onterecht afgekeurd, de daaropvolgende 2-2 was een buitenspeldoelpunt.’' Gerard Lazarom prees zich de gelukkigste van de twee: ,,Rimboe was voetballend de beste ploeg. De 2-2 was voor ons het maximaal haalbare.”

METO - NVS 2-1 (0-0). 1-0 Joep van Kalmthout, 1-1 Rik van Hoek, 2-1 Jeremy Deleu.

METO-trainer Ronald Broos zag een jeugdige thuisploeg winnen. ,,Met vier jeugdspelers in de ploeg gaven we nauwelijks kansen weg. NVS voetbalde met veel energie, maar hield veel spelers achter de bal. NVS-trainer Joost Hulshof zag dacht dat krachtsverhoudingen niet al te groot waren in Hoogerheide. ,,We hadden een warrige scheidsrechter. Dat was jammer, maar volgende week gaan we er weer voor”, aldus Hulshof.

NSV - RSV 2-1 (0-0). 1-0 Arno van Gastel (pen.), 1-1 Bas Luijks, 2-1 Van Gastel.

Bij een 1-1-stand volgde er kort achter elkaar rood voor RSV-spelers Richard Schijven en Lesley Suijkerbuijk. Vanaf dat moment had NSV een overwicht en kon de 2-1 worden gescoord. NSV-trainer Hans Vos sprak van ‘twee doorgebroken spelers die werden gevloerd’. RSV-trainer Marco Klijs deelt de mening niet: ,,Onterecht, mijn spelers werden in de rug gelopen. Een gelijkspel had een betere afspiegeling geweest.’'

Wernhout - Nieuw Borgvliet 2-0 (1-0). 1-0 Davey Domen, 2-0 Jurre Jochems.

Rudo Gommers debuteerde met drie punten als trainer van Wernhout: ,,We hadden wat geluk bij de goals. Doelman Gijs van Loon had enkele goede reddingen voor ons waardoor we de nul hielden”, aldus Gommers. Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt baalde van de gemiste mogelijkheden: ,,We kregen de meeste kansen, maar maakten ze niet af.”

Volledig scherm Davey Domen scoorde de eerste treffer van het seizoen voor Wernhout. (archieffoto) © Davey Domen - gratis foto

ODIO - Achtmaal 3-2 (2-0). 1-0 Damian Elenbaas, 2-0 Coen Michielsen, 3-0 Mitchel Elenbaas, 3-1 Erik Bink, 3-2 Janno Elst (pen).

ODIO-trainer Peter van Oirschot was onder de indruk van promovendus Achtmaal. ,,Het is geen verkeerde ploeg. Tot de 1-0 waren ze sterker dan wij. Toen Mitchel Elenbaas kort na rust 3-0 scoorde, zaten we in een zetel, maar Achtmaal kwam terug tot 3-2 waardoor we het in de slotfase nog moeilijk kregen.” Achtmaal-trainer Cees van Beers was meer dan tevreden met het vertoonde spel. ,,Wij hebben de eerste helft gedomineerd, maar door twee weggevertjes stond het plots 2-0. Meteen na rust werd het zelfs 3-0. De doorgevoerde wissels betaalden zich uit in twee doelpunten. Bijna was het door Jack Mertens nog 3-3 geworden, maar zijn schot ging net naast.”, aldus Van Beers.

Grenswachters - Vivoo 7-1 (4-1). 1-0 Tino Paardekam, 2-0 Gino Boer, 3-0 Paardekam, 3-1 Dimitri Ceuppens, 4-1 Tim van den Bleeken, 5-1 Paardekam, 6-1 en 7-1 Nicky Verboven.

,,Wij komen kwaliteit tekort”, constateerde Vivoo-trainer Andy Wierikx. ,,Op de zege van Grenswachters valt niets af te dingen.” Grenswachters-trainer Richard van Hooijdonk vond de zege ook allesbehalve geflatteerd: ,,We hebben ze alle hoeken van het veld laten zien. De score had nog hoger uit kunnen vallen.”

BSC was vrij.

