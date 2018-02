Vivoo draagt rode lantaarn over aan Nieuw Borgvliet, METO koploper-af

zondag 4aVivoo heeft het degradatieduel tegen Nieuw Borgvliet met 1-0 gewonnen. Daarmee draagt de club Huijbergen de rode lantaarn over aan de tegenstander.

Vivoo - Nieuw Borgvliet 1-0 (1-0) 1-0 Bas van der Heijden.

Vivoo-coach Rudo Gommers zag geen beste wedstrijd in Huijbergen. ,,Voetballend was het slecht aan beide kanten. Na de 1-0 hebben we de drie punten verdedigd." Invaller Emile van der Beek kreeg, volgens Gommers, een 'terechte rode kaart'.

WVV'67 - IJzendijke 1-1 (0-1) 0-1 Casper de Dobbelaere, 1-1 Bradley Smeekes.

WVV'67-trainer Hans Vos baalde dat zijn ploeg geen drie punten overhield. ,,We hebben vijf opgelegde kansen gekregen. In de eindfase moeten we meedogenlozer zijn. Als dat lukt, zie ik ons wel boven de gevarenzone eindigen."

Grenswachters - Oostburg 1-0 (0-0) 1-0 Eric Nuyes.

Met een zondagsschot was Nuyes een kwartier voor tijd de matchwinner van Grenswachters. ,,Een poging van dertig meter ging er in", zag Grenswachters-coach Patrick Arnouts.

ODIO - Koewacht 4-2 (2-0) 1-0 Albert van der Kooij, 2-0 en 3-0 Nic Melsen, 3-1 Leroy van Waesberghe, 3-2 Mark de Volder, 4-2 Mitchell Elenbaas.

,,Het was geen grootse wedstrijd", oordeelde ODIO-trainer Peter van Oirschot. ,,Met twee collectieve fouten laten we Koewacht terugkomen in de wedstrijd. We missen, net als de andere ploegen, regelmaat."

NSV - Groede 4-1 (0-1) 0-1 Tim Bolte (eigen doelpunt), 1-1 Bolte, 2-1 Roel van Tiggelen, 3-1 Ronnie Kerstens, 4-1 Jarmo van den Broek.

Dat Van den Broek zou scoren voor NSV, was geen vanzelfsprekendheid. De speler van het tweede zat op de bank nadat Kevin van de Sande in de warming-up een bal op zijn oog kreeg. ,,Jarmo stond koud in het veld en scoorde de 4-1", aldus NSV-trainer Andy Wierikx.