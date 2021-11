Virtus wint zevende wedstrijd op rij, Be-Ready kan eerste zege ruiken

Virtus - Steeds Hooger 7-0 (5-0). 1-0 Fouad, 2-0 Caner Ok, 3-0 Fouad, 4-0 Danny Oomen, 5-0 Fouad, 6-0 Tom Kwaaijtaal, 7-0 Mike Verhoeven.

Volgens trainer Henk Vos had de uitslag in de dubbele cijfers kunnen eindigen. ,,De eerste 25 minuten waren onwennig van onze kant, daarna liepen we vrij makkelijk over de tegenstander heen.”

HOV/DJSCR - Gastel 2-2 (2-2). 0-1 Keano Elgin, 1-1 en 2-1 Ilyas Amraoui, 2-2 Mathijs Nagtzaam.

Het verschil in thuis- en uitwedstrijden is nog altijd te groot bij Gastel. Ondanks een vroege voorsprong gaf het de doelpunten te makkelijk weg, vond trainer Kees de Rooij. ,,We mogen het onszelf aanrekenen dat we in uitwedstrijden zoveel meer moeite hebben. Niet alleen met de afronding, ook achterin geven we iets te veel ruimte weg. Na rust hadden we vijf levensgrote kansen, maar de bal wilde er niet in.”

GSC/ODS - Be-Ready 2-2 (1-0). 1-0 GSC/ODS, 1-1 Jesse van Boxtel, 1-2 Nathan Doesburg, 2-2 GSC/ODS.

,,De eerste overwinning van het seizoen hing lang in de lucht”, aldus Be-Ready-coach Eugene van der Heijden. ,,En dat had qua spelbeeld ook helemaal niet onverdiend geweest. Ik heb een prima Be-Ready gezien dat veel energie in de wedstrijd legde. We zijn alleen nog niet in staat om dit soort potjes naar ons toe te trekken.”

Irene’58 - Oosterhout afgelast.