Virtus wint, maar ziet Meeuwenplaat op de valreep kampioen worden

zondag 4b VVR legt druk bij Schijf, Sprundel heeft aan zege genoeg voor periodeti­tel

20:03 De titel bij Wernhout - VVR stond en staat nog steeds op het spel. VVR, dat moest winnen, had weinig moeite met Wernhout: 0-4. Na een kwartier voetbal was duidelijk dat Schijf - Internos wegens onweer was gestaakt. Geen dolle vreugde dus bij de ploeg uit Rijsbergen. Als Schijf zijn inhaalduel wint, is Schijf kampioen en direct promovendus. In het restant bij Achtmaal - Sprundel wordt bekend of Sprundel of Alliance de nacompetitie in mag.