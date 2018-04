Virtus verslaat Besiktas en houdt nacompetitieplek in zicht

De ploeg uit Zevenbergen gaat voor een plek in de top drie van de competitie. ,,We moeten nog vier wedstrijden inhalen ten opzichte van Dubbeldam. Zij hebben er negentien gespeeld en wij pas vijftien. Wij willen de nacompetitie halen in strijd om promotie. We waren erg scherp in deze wedstrijd en het was zeker een dik verdiende zege’’, aldus Virtus-trainer Jack Sweres.